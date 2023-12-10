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بالفيديو.. جيش الاحتلال يستهدف الوحدة الاسبانية بقوات اليونفيل جنوب لبنان

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الاعتداءات منذ ليلة امس وحتى فجر اليوم تتمحور حول منطقة اطراف الخيام الجنوبية وتل نحاس كفر كلا وعديسي وحولة ومركبة واطراف بلدة ميس الجبل.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى استهداف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال بقذيفة مباشرة أمس السبت، الوحدة الاسبانية العاملة في قوات اليونفيل التي تتخذ من منطقة أبل القمح مركزا لها وهي قريبة من مستعمرة المطلي في تطور لافت.

واضاف ان ما قام به الاحتلال يأتي في سياق الاعتداءات التي يرتكبها سواء ضد الشعب اللبناني او الجيش اللبناني وقوات اليونفيل، ما يرسم علامة استفهام حول طبيعة الرسائل التي يبعثها الاحتلال وخاصة انه يتشدق بتطبيق القرار 1701 ومن ثم يقصف من يفترض بهم ان يراقبون تنفيذ القرار وهي القوات الدولية اليونفيل.

وتابع ان ما يحدث هو حالة من الهروب للامام وضغط على هذه القوات ربما سحبها من مشهد المراقبة الحقيقة للاعتداءات التي يقوم بها كيان الاحتلال

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