أم يحيى الحسنات.. تعرفوا على قصتها وصمودها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر استضافت إسراء البحيصي مراسلتنا في غزة، الفلسطينية أم يحيى الحسنات من أهالي مدينة غزة والتي فقدت في ضربة إسرائيلية 5 من أبناءها الشباب فيما يتعالج 3 أبناء آخرون في المستشفيات، وأوضحت أن أحد أبناءها خاطب وأحدهم زوجته حامل بثمانية شهور وأحدهم زوجته لديها رضيع بعمر شهرين، حيث يتم الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء الأطفال.

وقالت أم يحيى الحسنات: "حسبي الله عليك ونعم الوكيل يا أمريكا وإسرائيل.. كلهم كانوا مدنيين.. نساء وأطفال وشيوخ."

وأضافت: نحن نضحي بكل ما نملك لنأخذ حقوقنا، حتى أولادي الذي ظلوا فداء لفلسطين.. أنا نفسي فادية روحي لفلسطين، ولو كنت أقدر أن أعمل شيئا في إسرائيل سوف اعمل وسوف لن أقصر.

وقالت: سنظل شامخين بعون الله.. الفراق صعب.. ولكن إن شاء الله قتلانا إلى الجنة وقتلاهم إلى النار.. نحن أبنائنا شهداء.. "يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون".. نرجوا من الله الجنة والشهادة.. ولكن هؤلاء يرجون جهنم وبئس المصير.

وخلصت إلى القول: رسالتي لكل نساء العالم.. تطلعوا إلينا.. نحن مسلمين مثلكم.. ندافع عن شرف الأمة كلها.. نحن في الواجهة والمقدمة.. نحن ندافع عن شرفكم.

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