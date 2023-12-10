إيران تهدي النسخة الأندر من القرآن الكريم بالعالم الى هذا البلد..

العالم- ايران

وسلم الهدية الباحث في العلوم القرآنية والخبير في المخطوطات الإسلامية الدكتور "مرتضى كريمي نيا "إلى الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة الدكتور "محمد قاسم".

وقدم قاسم الشكر والتقدير الى العتبة الرضوية المقدسة و لمؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

من جهته بين "كريمي" بأن النسخة القرآنية هذه تعد كنزاً ومعدناً للبحث والتحقيق للعلماء وهي وثيقة تأريخيه لإثبات أصالة تاريخ القرآن الكريم في القرن الأول الهجري.

واشار الى ان هذه النسخة كتبت بالخط الحجازي وتعتبر أول نسخة أُهديت من إنتاج مؤسسة (آل البيت) بعد ان اختبرت بالفحص الكربوني والنسخ الببليو-غرافي وتم تفصيلها باللغتين العربية والإنجليزية.