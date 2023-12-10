بالفيديو..اشتعال جبهة الضفة الغربية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين

العالم - الاحتلال

ثلاثي القتل والقمع والتنكيل ادوات يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين في المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ثأرا لاخفاقه في القضاء على المقاومة و خسائرة البشرية و المادية الذي يتكبدها جيشه في المواجهات الميدانية في غزة.

حملة مداهمات شنها الاحتلال في ارجاء مختلفة من الضفة بما فيها القدس المحتلة، مستخدما الرصاص الحي والطائرات المسيرة.

واستشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية، فيما أصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

كما اصيب فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس واندلعت مواجهات اصيب على اثرها شاب يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما.

كما اقتحمت آليات الاحتلال ايضا مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية من حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة حيث نصبت الحواجز وأغلقت مداخل المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية رمانة غرب جنين، بمحاذات معسكر سالم الإسرائيلي، حيث أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة تجاه منازل المواطنين على مدخل قرية رمانة، وشنت عملية تمشيط وتفتيش واسعة في محيط القرية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات حزما والعيسوية وسلوان بالقدس المحتلة واعتدت على المواطنين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بدرس غرب رام الله.



