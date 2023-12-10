الوضع الصحي بغزة كارثي بسبب الحرب الإسرائيلية

العالم- فلسطين

هذا وأكد مسؤول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا، و9 من كل 10 لا يأكلون يوميا.

وقال غيبريسوس في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة مخصصة للبحث في تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة: إن “تأثير النزاع على الصحة كارثي”، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

وأشار إلى أن الاكتظاظ ونقص الإمدادات في غزة يخلقان “ظروفا مثالية” لانتشار الأمراض، وأضاف “باختصار، زادت الاحتياجات الصحية بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه”.

من جانبه، قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “نصف السكان يتضررون جوعا، و9 من كل 10 لا يأكلون كل يوم. ومن الواضح أن الاحتياجات هائلة”.

وأضاف سكاو في تصريحاته أن “الوضع داخل غزة أصبح فوضويا على نحو متزايد.. هناك سؤال إلى متى يمكن أن يستمر هذا، لأن العملية الإنسانية تنهار”.

بدورها، اعتبرت المديرة الإقليمية في برنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر أن “السبيل الوحيد لإبعاد خطر المجاعة في غزة هو وقف إطلاق النار لإتاحة نفاذ الغذاء على نطاق واسع”.