خطفت الأنظار.. فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

العالم- منوعات

والمقطع کان لسحابة زينت سماء أوطاط الحاج في إقليم مدينة بولمان بالمغرب.

فقد وثق مقطع الفيديو سحابة عدسيّة ضخمة تشبه جسماً غامضاً، وقد فاجأت السحابة المواطنين الذين التقطوا تلك الظاهرة النادرة على هواتفهم.

وتشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني والذي يشبه في شكلها الصحن الطائر، وعادة تتواجد هذه السحابة على ارتفاعات قد تتراوح بين 2000 و5000 متر.

على الجانب الآخر، شكلت السحابة الدائريّة منظراً مبهراً لكل من رآه، ما دفعهم لالتقاط صور لها لمحاولة توثيق المشهد.

على الجانب الآخر، تشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني والذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد تلك السحابة على ارتفاعات قد تتراوح بين 2000 و5000 متر.