مؤامرة يُعِدها الاحتلال انتقاما لخسائره امام المقاومة

وقالت ان شهود عيان قالوا بان هناك معارك ضارية تحدث الآن ايضاً في مخيم جباليا ادت الى وقوع خسائر لحقت بالقوات الاسرائيلية.

كما اوضحت ان قوات الاحتلال الاسرائيلية قامت باعادة اعتقال الاسرى المحررين الذين اعتقلتهم سابقاً، وان هناك مخاوف من قيام العدو باعدامات ميدانية كرد على خسائره التي يمنى بها على يد المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة.

كما اكدت ان شهود عيان افادوا بان هناك مقاومة شرسة تحدث الآن في حي الشجاعية وفي خانيونس التي يحاول الاحتلال ان يتوغل فيها ولكنه يواجه بضربات عنيفة من قبل المقاومة التي لم تتراجع حتى اللحظة في خانيونس، مشيرة الى انه مرت 48 ساعة والاحتلال مازال يراوح في مكانه وسط غارات وقصف عنيف على المنطقة الشرقية والغربية لقطاع غزة وتحديداً المنطقة الساحلية في رفح.



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