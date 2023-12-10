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مؤامرة يُعِدها الاحتلال انتقاما لخسائره امام المقاومة

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم، بان كتائب القسام تخوض معارك شرسة من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الاسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وان المقاومة استطاعت ان توقع قوة اسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح بعد ان استهدفتها بقذائف وعبوات مضادة للافراد.

وقالت ان شهود عيان قالوا بان هناك معارك ضارية تحدث الآن ايضاً في مخيم جباليا ادت الى وقوع خسائر لحقت بالقوات الاسرائيلية.

كما اوضحت ان قوات الاحتلال الاسرائيلية قامت باعادة اعتقال الاسرى المحررين الذين اعتقلتهم سابقاً، وان هناك مخاوف من قيام العدو باعدامات ميدانية كرد على خسائره التي يمنى بها على يد المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة.

كما اكدت ان شهود عيان افادوا بان هناك مقاومة شرسة تحدث الآن في حي الشجاعية وفي خانيونس التي يحاول الاحتلال ان يتوغل فيها ولكنه يواجه بضربات عنيفة من قبل المقاومة التي لم تتراجع حتى اللحظة في خانيونس، مشيرة الى انه مرت 48 ساعة والاحتلال مازال يراوح في مكانه وسط غارات وقصف عنيف على المنطقة الشرقية والغربية لقطاع غزة وتحديداً المنطقة الساحلية في رفح.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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