خبر صادم حول قاضي الإنسانية 'فرانك كابريو'

العالم- حوادث

وظهر القاضي في فيديو يكشف فيه أنه احتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين وكان مختلفا حيث شعر بالإعياء والتعب وبعد خضوعه للفحص الطبي تبين إصابته بسرطان البنكرياس.

وطلب القاضي من متابعيه الدعاء لأجله للشفاء من المرض معلنا استعداده لمقاومة المرض ومحاربته، “مجرد معرفتي أنكم تفكرون بي يعني لي الكثير، شكراً لرسائلكم السابقة ودعمكم وحبكم، ولا تنسوا أن تدعو لي، سأقدر ذلك”.

يذكر أن القاضي اشتهر ببرنامجه Caught in Providence، حيث يستمع إلى قضايا الأشخاص الحقيقيين في محكمة بروفيدانس البلدية، ويصدر أحكاماً مخففة يراعي خلالها ظروفهم الإنسانية.