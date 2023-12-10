حماس جزء أساسي من الخارطة الفلسطينية والقضاء عليها غير ممكن

العالم- فلسطين

ودعا اشتية في كلمة بافتتاح أعمال النسخة 21 لمنتدى الدوحة إلى ضرورة معاقبة الكيان الإسرائيلي إذا استمر في انتهاك القانون الدولي والإنساني، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة والخسائر في أرواح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك 5 معابر يمكن تمرير المساعدات من خلالها لغزة، إلا أن واحدا فقط مفتوح، مؤكدا أن حجم القتل في غزة غير مسبوق وسكانها يتعرضون للتجويع.

ودان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي بوقف حربه على قطاع غزة.

وطالب عباس المجتمع الدولي بـ"البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".