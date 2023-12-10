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فيديو خاص: حزب الله يشن عملية بطائرات مسيرة انقضاضية

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بأن المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان شنت اليوم هجوما على مواقع قوات الاحتلال في القطاع الغربي، مشيرا الى ان الهجوم اوقع العديد من الاصابات بصفوف الاحتلال.

العالم - لبنان

وقال مراسلنا: ان القصف طال منطقة موقع الرمثة ومحيطه من قبل المقاومة، كما ان الوضع الميداني في جنوب لبنان كان بالغ التصعيد، وخاصة من خلال العمليات التي قامت بها المقاومة.

واضاف، وقبلها كانت هناك اعتداءات اسرائيلية خلال الايام الماضية، حيث طالت 8 غارات بالطيران الحربي وبشكل متتالي احراش بلدة يارون، فيما اطلق اكثر من 60 قذيفة مدفعية على نفس المنطقة.

واوضح: هذا بالاضافة الى العديد من الغارات على اكثر من منطقة وخاصة بلدة الخريبة وكفركلا وشقيف في كفر شوبا والطيبة والعويضة في القطاع الشرقي وعيتا الشعب، والقطاع الغربي.

وتابع مراسل العالم: المقاومة كانت لها اليوم العديد من العمليات، ومنها عملية طالت موقع السماقة واخرى في جل العلام، كما شنت المقاومة هجوما بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة لجيش الاحتلال في القطاع الغربي، كما استهدفت المقاومة ثكنة يعرا واصابت اهدافها بدقة واوقعت عددا كبيرا من الاصابات في صفوف الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو المرفق..

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