تصريحات همجية لــ مسئول صهيوني بشأن أسرى غزة + فيديو

العالم - الإحتلال

ودعا الصهيوني "أرييه كينغ" وهو مرشح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئاسة بلدية القدس الغربية المقبلة، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى دفن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من أحد مراكز الإيواء في غزة، أحياء، وقال: "يجب على [إسرائيل] أن تغطي هؤلاء ‘النازيين’ بالأرض التي تحيط بهم".

وأضاف: "الآن يجب تغطيتهم (أي دفنهم أحياء) حتى لا يواجههم أي إنسان إلى الأبد".

وعندما رد عليه أحد رواد منصة "إكس"،بأن الأمر سينتهي به بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أقواله، دافع الصهيوني "كينغ" عن دعوته وقال: "على ماذا؟.. قتل ‘النازيين؟ ..لمَ يجب أن يحاسب إذا دعا لقتل "النازيين"؟".

ونشر أرييه كينغ على منصة إكس،صورا لأسرى فلسطينيين أجبرهم جيش الاحتلال على خلع منازلهم كاملة والتعري إلا من ملابسهم الداخلية وسط أجواء من الطقس البارد،بذريعة التأكد أنهم لا يحملون سلاحا واقتادهم إلى مكان مجهول.

يذكر أنه يعرف عن كينغ دعمه العنيد للاستيطان في القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم فيها.