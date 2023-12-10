شاهد /انفجار ثانٍ يهز مصفاة بيرجند شرق ايران

العالم- ايران

وجاء الانفجار الثاني بعد حرائق هائلة اندلعت في وقت سابق من اليوم في خزانات الغاز السائل ومادة الهيدروكربون.

ونشب حريق صباح اليوم الأحد في خزانات مصفاة النفط بمدينة بيرجند ما ألحق أضراراً بالمنشأة دون وقوع ضحايا في الأرواح.

وأمر وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بتوظيف كل الإمكانات لإخماد هذه الحرائق.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، إن الحريق في مصفاة النفط بدأ حوالى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (5:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وعلى إثره توجهت فوراً فرق إطفاء الحريق من المطار وشركة النفط والهلال الأحمر إلى المنطقة للمشاركة في عمليات السيطرة على النيران.

وأضاف آخوندي وفقاً لوكالة "إرنا"، أن "أحد مخازن المكثفات الغازية في مصفاة النفط قد احترق حتى الآن وتجري عمليات السيطرة على النيران فيه ومنع اتساعها إلى المخازن الأخرى"، مشيراً إلى أن "قوات إطفاء الحريق تسعى لتبريد بقية المخازن لمنع انتقال الحريق إليها".

وتابع أن حادث مصفاة النفط لم يخلف قتلى حتى الآن والوضع تحت السيطرة، لافتاً إلى أن أسباب اندلاع الحريق ليست واضحة بعد.

وتحولت مصفاة النفط في بيرجند من المكثفات الغازية إلى الهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة، بقدرة إنتاجية تبلغ سنوياً نحو 125 ألف طن، فضلاً عن إنتاج مختلف أنواع الزيوت الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن وأنواع أخرى من السلع الصناعية.