فيديو خاص: هذه هو الصيد الثمين الذي يبحث عنه الاحتلال؟

العالم - فلسطين

وشرح الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي لقناة العالم الاخبارية وعلى الخريطة خطة الاحتلال الميدانية في حركته داخل القطاع، والاهداف التي يصبو الى تحقيقها، والتي عجز عن الوصول اليها حتى الان بفضل صمود المقاومة والتحامها الشرس مع جنود الاحتلال.

واوضح اللواء شحيتلي ان الاحتلال قام من بوابة بيت حانون بالقصف والتدمير والجرف، لايجاد قاعدة نيران يستفيد منها للقوات الخاصة والنخبة للقيام بعميلة تفتيش بحثا عن صيد ثمين يستطيع ان يقول من خلاله للاسرائيليين والعالم بأنه حقق هدفا.

واشار هذا الخبير العسكري ال ان الاحتلال يريد ان يتمكن من الوصول الى الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة، او الوصول الى احد رموز المقاومة الكبار.

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