حماس ترد : "إستسلام "القسام" مسرحية سخيفة"

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان للحركة: “إنَّ عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عزل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة”.

وأضاف: "ادعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد، فالعدو الصهيوني قد خَبَرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته".

وتابع: "رجال المقاومة هم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم "هذا جهاد .. نصر أو استشهاد".