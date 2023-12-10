العالم- الاحتلال

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، نشره على حسابه بمنصة “إكس”، بعد وقت قصير من مغادرته جلسة للحكومة لإجراء حديث هاتفي مطول مع بوتين، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبحسب البيان، “تحدث نتنياهو، اليوم (الأحد) مع بوتين، حول الحرب مع (حركة) حماس، والوضع في المنطقة”.

وأعرب نتنياهو، عن “استيائه من المواقف التي عبر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل”.

ومتوجها إلى بوتين، بحسب البيان، اعتبر نتنياهو أن أي دولة تتعرض لهجوم “مثل الذي تعرضت له إسرائيل ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل بها إسرائيل”. وخلال الاتصال، طلب نتنياهو من روسيا الضغط على الصليب الأحمر للقيام بزيارة المحتجزين و”تقديم الأدوية لهم”، وفقا للبيان.

والجمعة الماضية، انتقدت روسيا الولايات المتحدة، حليفة الكيان الإسرائيلي، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء أمس السبت 17 ألفا و700 شهيدا، و48 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية