معارك ضارية في جباليا وخانيونس، وتل ابيب تقر بحصيلة كبيرة لخسائرِها

المصادر الفلسطينية قالت ان معارك شرسة دارت في عدة محاور أبرزها خان يونس والفالوجا ومخيم جباليا.

كتائب القسام من جهتها، اعلنت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوات العدو من مسافة صفر، مضيفة انهم استهدافو قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد، وان ستة جنود على الاقل قتلوا في الحادثة.

كما اشارت الى ان المقاتلين يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا وانهم اوقعوا قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد.

هذا واشارت كتائب القسام الى انها دكت تحشيدات قوات العدو المتوغلة في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون. وشددت على ان مقاتليها دمروت عددا كبيرا من الاليات خلال الساعات الماضية.

وفي السياق نفسه، قالت سرايا القدس ان مقاتليها يخوضون معارك عنيفة مع العدو وانهم قصفوا تجمعا للآليات العسكرية الاسرائيلية في العديد من مناطق التقدم في القطاع وغلاف غزة.

ومع تواصل الغارات ومحاولات التقدم من قبل جيش الاحتلال في خانيونس وجباليا طالب الاحتلال من سكان المنطقة النزوح وترك منازلهم، وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه المدفعية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

الى ذلك، قال جيش الإحتلال ان قواته تخوض معارك قاسية وشرسة في حي الشجاعية بمدينة غزة وجباليا شمال شرقي المدينة، وكشف عن احصائيات جديدة حول خسائره، حيث اشار في تقرير الى مقتل اربعمئة وستة وعشرين جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم مئة واثنين قتلوا منذ بدء العملية البرية، كما اشار الى إصابة ما يقارب الفي جندي منذ بداية الحرب حالة مئتين وخمسة وخمسين منهم حرجة.