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عبداللهيان يطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات مؤثرة لوقف هجمات الاحتلال على غزة

عبداللهيان يطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات مؤثرة لوقف هجمات الاحتلال على غزة
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، رسالة الى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل"، مطالبا فيها "الاتحاد" باتخاذ خطوات اكثر تاثيرا من أجل وقف هجمات كيان الاحتلال على قطاع غزة.

العالم- ايران

وثمن "امير عبداللهيان" في رسالته الى "بوريل"، مواقف الجانب الاوروبي حول ضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار وظروف سكان غزة؛ كما رحب بموقف المسؤول الاوروبي الذي اعتبر سياسة الاستيطان بانها انتهاك سافر لقانون حقوق الانسان الدولي، وايضا بتنديده استخدام العنف من قبل المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية.

وفي اشارة الى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، طالب وزير الخارجية الايراني، الاتحاد الاوروبي بان يتخذ خطوات مؤثرة اكثر لوقف هجمات الاحتلال على القطاع نهائيا، ورفع كامل الحصار وانهاء الاحتلال عنه.

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