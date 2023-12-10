شاهد/مسؤول عماني يزلزل مؤتمر المناخ بالإمارات بكلماته عن غزة

العالم-الإمارات

وقال العمري، في كلمة له، إن الحديث عن جهود الحفاظ على البيئة من أجل الإنسان لا يستقيم في حين أن الإنسان يتعرض للقتل الجماعي والتهجير القسري بشكل يومي في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف العمري أنّ هذه الجرائم تُرتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع، مشددا على أن المجتمع الدولي مُطالب وبشكل حتمي بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل والمرأة وحق الإنسان في الحياة.

وأشار عبدالله العمري، إلى أنه من دون تحقيق هذه الحقوق، فلا توجد قيمة للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

وكانت سلطنة عمان قد أعربت عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور وإغاثة المدنيين هناك.

وقالت مسقط، إن الخطوة الأمريكية جاءت على الرغم من تحذير الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها.

وجددت السلطنة، دعوتها للمجتمع الدولي لبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف اعتداءات إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني.

وسبق أيضا أن طالبت سلطنة عمان، بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالبت السطنة، عبر وزارة خارجيتها، بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.