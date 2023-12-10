فيديو خاص: ارقام مرعبة عن خسائر الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

وقال مراسلنا: منذ ان دخل اليمن على خط المعركة والاحتلال يتحدث عن ان توسيع المعركة سيؤدي الى المزيد من الخسائر والاثمان غير المحتملة بالنسبة للاحتلال، فيما كشفت صحيفة يديعوت احرونوت ان الولايات المتحدة طلبت من قادة الاحتلال عدم الرد على ما يقوم به اليمن.

واضاف: الولايات المتحدة تعتقد بان اي رد اسرائيلي سيجعل المعركة مفتوحة الابواب وستتحول الى معركة اقليمية، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة في هذه المرحلة.

واكد ان الشارع الاسرائيلي لديه قناعة الان بان الحالة الفلسطينية لم تعد لوحدها وانما اصبحت ضمن محور، وما يحدث على جبهة جنوب لبنان واليمن والضفة الغربية، كله يجعل المعركة متعددة الجبهات، وهو ما حذر منه كل رؤساء اركان الاحتلال السابقين بأن اسرائيل غير معنية بمعركة متعددة الجبهات.

واعتبر مراسل العالم ان حديث الاسرائيليين عن تمديد امد الحرب ليس اكثر من دعاية، في وقت كل المعطيات على الارض تؤكد ان الاحتلال يريد ان ينهي المعركة اليوم قبل الغد، لكن المشكلة انه ليس قادرا على النزول من السلم.

واشار الى ان ارقام الخسائر الاسرائيلية مرعبة خلال فترة الحرب البرية، حيث ان هناك 2000 معاق سجلوا في الجيش الاسرائيلي من الذين تحولوا الى اعباء على الجيش وسيحصلون على رعاية في بيوتهم.

وتابع مراسلنا: ان عدد المصابين في الحرب يتجاوز 15 الفا من الجيش الاسرائيلي، الذي لا يتجاوز تعداده الـ 160 الفا، كما ان عدد القتلى الحقيقي تؤكد المعلومات انه اكبر بكثير مما يعلنه الجيش الاسرائيلي.

واوضح ان صحيفة اسرائيل هايوم قالت ان الولايات المتحدة مصرة على انهاء الحرب بنهاية العام الحالي، لان الادارة الاميركية الحالية بدأت تخسر جمهورها وأن بايدن يخشى من ان تنهي هذه الحرب حلمه بالتمديد لولايته.