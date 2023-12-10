قطر: القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يعقد جهود الوساطة

العالم-قطر

وقال آل ثاني: "القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية (التي توقفت صباح الأول من ديسمبر) يعقد جهود الوساطة ويؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية".

وقال رئيس الحكومة القطري: "الدوحة وشركاؤها في الوساطة ملتزمون بمواصلة الجهود للعودة إلى الهدوء المؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ومنذ بداية تصعيد النزاع، تقوم السلطات القطرية بخطوات وساطة لتحقيق هدنة في غزة واتفاقات لتبادل الأسرى.

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا حرجا بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهرين، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 17997 مواطنا حتى الآن وإصابة نحو 49 ألفاً آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.