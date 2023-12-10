الآلاف يتظاهرون في برلين دعما لفلسطين

العالم-اوروبا

فبحسب بيانات الشرطة، شارك نحو 3 آلاف شخص في المسيرة، ورفعوا شعارات "تضامن مع فلسطين – لا أسلحة للإبادة الجماعية".

كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة منتجات "إسرائيل" وفرض العقوبات ضدها.

وظهر شاب ألماني في المسيرة وهو يمزق جوازه الألماني تعبيرا منه عن رفضه لسياسة الحكومة الألمانية وموقفها مما يحدث في غزة، واحتجاجاً على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حسب تعبيره.

كذلك خرجت مسيرة ضد معاداة السامية تحت شعار "لن يحدث مرة أخرى – الآن".

وبحسب الشرطة فقد تجمع فيها 3.2 ألف شخص، وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، خلال المظاهرة: "في بعض الأحيان، لا أفهم هذا البلد. لقد خرج شيء ما عن السيطرة".

وأضاف: "لا تزال هناك فرصة لإصلاح هذا، ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى الاعتراف بالخطأ الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية والذي لم يلاحظه الناس أو لم يرغبوا في ملاحظته".