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حماس تناشد بأوسع مشاركة.. إضراب عالمي الاثنين نصرة لغزة

حماس تناشد بأوسع مشاركة.. إضراب عالمي الاثنين نصرة لغزة
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

يشل الإضراب العام عددا من دول العالم اليوم تضامنا مع غزة بهدف الضغط لوقف حرب الاحتلال على القطاع، وسط توقعات بشلل الحركة في دول عربية.

العالم-فلسطين

وأصدرت حركة "حماس" ليل الأحد بيانا بشأن الدعوات للإضراب العالمي. وقالت: "نشيد بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، غدا الاثنين 11 ديسمبر 2023، وندعو كل الأحرار في العالم إلى المشاركة الواسعة فيه، رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 65 يوما".

وأضاف البيان: "كما ندعو إلى استمرار وتصعيد كلّ أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانةً للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب".

تأتي دعوة الناشطين والمؤثرين عالميين إلى الإضراب العالمي من أجل غزة، بسبب حرب يشنها الاحتلال ضد القطاع، وُصفت بأنها من "أعنف الحروب في تاريخ البشرية".

هذا وأفشلت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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