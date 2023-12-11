11 شهيدا أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق في رفح والنصيرات

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان 6 مواطنين فلسطينيين استشهدوا في رفح جنوب قطاع غزة، معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد

وفي وقت سابق من فجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة الماضية، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.