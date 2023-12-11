تباين واسع بين أرقام الجيش المعلنة وقوائم الجرحى بالمستشفيات

العالم - فلسسطين المحتلة

وحسب موقع "عربي 21"، كان مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع قال؛ إنه تم (أمس الأحد) إدخال 44 مصابا إلى المؤسسة الصحية بأقسامها المختلفة، موضحا أن 9 منهم في حالة خطيرة.



وأشار إلى أن ذلك بعد نقل 28 مصابا من جيش الاحتلال، مساء السبت، من قطاع غزة بينهم 6 في حالة خطيرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل 2034 مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فيما قالت وزارة صحة الاحتلال؛ إن المستشفيات الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 10584 جنديا ومدنيا توفي منهم 13.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت في تقرير عن إصابة 5 آلاف جندي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ألفان أصيبوا بإعاقة. لكن الصحيفة تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدثت ضجة واسعة، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5 آلاف إلى ألفين فقط.