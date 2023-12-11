شاهد.. صورة المحتجزين الفلسطينيين العراة، تعري الاحتلال

العالم _ مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في غزة ان الاحتلال زعم ان الصورة تتعلق بأسری للمقاومين الفلسطينيين، لکن حرکة حماس وجهات کثيرة اخری کشفت عن ان المحتجزين في الصورة ليسوا من المقاومة، بل هم مدنيين عزل.

وقال مراسل العالم أن قوات المقاومة الفلسطينية لن تستسلم وتقاتل تحت الدمار والقتل والاستهداف.

وتابع أن الاحتلال يسعى ترويج دعاية مضللة أن المقاومة قد سلمت نفسها ولكن انقلب السحر على الساحر وهذه الصورة قد ضرّت بالاحتلال، مؤكدا على أن هناك اوامر وتعليمات في جيش الاحتلال بعدم تنفيذ هذا الأمر مرة اخرى.

يذكر انه نشرت حسابات باسم جهاز الموساد الإسرائيلي، على موقع "إكس"، وحسابات أخرى صورًا ومقاطع فيديو، لأشخاص شبه عراة يفترشون الأرض في قطاع غزة، وادعت أنهم من قوات حركة حماس الذين نفذوا عملية طوفان الاقصى على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023.

ووصفت حماس هذا العمل القبيح بأنه جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء فلسطين المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.

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