الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣
١٠:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

نزوح 85% من الفلسطينيين وسط تدهور الوضع الإنساني في غزة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

رغم الخسائر والمأزق الميداني الذي يزداد ضيقا يوما بعد يوم الا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يصر على التوغل في ارتكاب المزيد من المذابح والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لاخفاء جرائمه في طياتها. 

العالم _ خاص بالعالم

القصف المدفعي الإسرائيلي الثقيل تواصل وشمل مختلف مناطق القطاع كما انه خلال ۲۴ ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال اكثر من 20 مجزرة مروعة في مخيمات المغازي والنصيرات ودير البلح ورفح وسط و جنوب القطاع استشهد وجرح فيها المئات من الفلسطنيين وأبيدت عائلات بكاملها.

عملية القصف والاحزمة النارية استهدفت بحسب وسائل إعلام فلسطينية، المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى ومناطق متفرقة في خانيونس جنوبي غزة، كما اطلق الاحتلال قنابل مضيئة بشكل كثيف في أجواء شمال القطاع.

يأتي ذلك فيما يتفاقم الوضع الصحي في جنوبي القطاع، إذ فقدت الطواقم الطبية السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى مقابل قلة الإمكانات العلاجية والسريرية. وادى العدوان الاسرائيلي حتى الان تدمير أكثر من ۶۱ بالمئة من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة.

وتحدث رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا عن تدهور الوضع في القطاع وقال ان كارثة غير مسبوقة يعيشها اهل غزة لافتاً إلى أنّ نسبة النزوح بلغت 85 بالمئة وتجاوز عدد النازحين مليون ونصف المليون نازح فتزداد حياتهم اليومية قساوة بصورة بالغة حيث انهم يعانون من سوء المعيشة والمأوى.

اوضاع دفعت المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باتهام الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة فرض تهجير جماعي على سكان غزة.

روابط ذات صلة

مصداقية مجلس الأمن تضررت بسبب الحرب على قطاع غزة

تباين واسع بين أرقام الجيش المعلنة وقوائم الجرحى بالمستشفيات

مكتب السيد السيستاني في لبنان يعلن الاقفال تضامنا مع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف