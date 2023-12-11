نزوح 85% من الفلسطينيين وسط تدهور الوضع الإنساني في غزة

العالم _ خاص بالعالم

القصف المدفعي الإسرائيلي الثقيل تواصل وشمل مختلف مناطق القطاع كما انه خلال ۲۴ ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال اكثر من 20 مجزرة مروعة في مخيمات المغازي والنصيرات ودير البلح ورفح وسط و جنوب القطاع استشهد وجرح فيها المئات من الفلسطنيين وأبيدت عائلات بكاملها.

عملية القصف والاحزمة النارية استهدفت بحسب وسائل إعلام فلسطينية، المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى ومناطق متفرقة في خانيونس جنوبي غزة، كما اطلق الاحتلال قنابل مضيئة بشكل كثيف في أجواء شمال القطاع.

يأتي ذلك فيما يتفاقم الوضع الصحي في جنوبي القطاع، إذ فقدت الطواقم الطبية السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى مقابل قلة الإمكانات العلاجية والسريرية. وادى العدوان الاسرائيلي حتى الان تدمير أكثر من ۶۱ بالمئة من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة.

وتحدث رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا عن تدهور الوضع في القطاع وقال ان كارثة غير مسبوقة يعيشها اهل غزة لافتاً إلى أنّ نسبة النزوح بلغت 85 بالمئة وتجاوز عدد النازحين مليون ونصف المليون نازح فتزداد حياتهم اليومية قساوة بصورة بالغة حيث انهم يعانون من سوء المعيشة والمأوى.

اوضاع دفعت المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باتهام الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة فرض تهجير جماعي على سكان غزة.