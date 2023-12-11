قاليباف: لا شيء يستطيع ترميم هزيمة الصهاينة في معركة طوفان الاقصى

العالم - ايران

واضاف قاليباف في كلمة القاها في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين ، ان الرأي العام العالمي اصبح الآن أشد كراهية للكيان الصهيوني باضعاف مضاعفة وان صورة قوتهم الوهمية قد تبددت حتى عند حلفائهم.

واشار قاليباف الى استمرار الصهاينة في ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل في غزة وتدمير البنى التحتية الحيوية للمواطنين ، وذلك بمساهمة اميركية ، لأن الدعم الاعلامي والدبلوماسي الاميركي هو المحرك الرئيسي والمسبب لعمليات الابادة بحق اهالي غزة.

وشدد قاليباف ان المسلمين واحرار العالم ينتظرون من حكوماتهم ان لا تسمح للمنظمات والآليات غير العادلة كمجلس الامن باطلاق يد الصهاينة في استمرار عمليات الابادة، بسبب العناد الاميركي.

واضاف " بعون الله تعالى وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فان القضية الفلسطينية تمضي نحو ايجاد الحلول وان السيادة الفلسطينية ستحكم كافة الاراضي الفلسطينية.