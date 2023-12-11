كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه

العالم - ايران

وقال کنعاني حول الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ودعمه لوقف إطلاق النار في الحرب ضد أهل غزة والفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب الإحصائيات الرسمية للمصادر الفلسطينية، فقد استشهد 17997 شخصًا في اليوم السابع والستين من الهجمات الوحشية للکیان الصهيوني ضد شعب غزة. ومنهم الكثير من النساء والأطفال و42 ألف جريح هي نتيجة أخرى للاعتداءات الصهيونية على أهل غزة.

وتابع : أشكر مرة أخرى على التصرف المسؤول للأمين العام للأمم المتحدة الذي لفت انتباه مجلس الأمن إلى قضية غزة وطالب بالتحرك الفوري من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولكننا شهدنا التصرف المؤسف للادارة الامريكية المتمثل في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن ورفض طلب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بوقف الهجمات الوحشية للصهاينة على غزة.

وقال: إن أمريكا أثبتت مرة أخرى دعمها الكامل للصهاينة، ولقد عبرت إيران عن مواقفها وأدانتها بوضوح، وإن الإدارة الأمريكية ليست جزءاً من الحل لحرب غزة، بل هي جزء من استمرار الإبادة الجماعية ضد أهل غزة.

وصرح كنعاني: إن الإدارة الأمريكية أثبتت أنها تقف بمفردها أمام المجتمع الدولي ولا تخجل من أن تكون منفردة و وحیدة في دعم الکیان الصهيوني، وبهذا التصويت أثبتت أنها لم تصوت ضد وقف الحرب فحسب، بل صوتت أيضا لصالح استمرار الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم .

واشار الى ان الولايات المتحدة بهذا التصويت وقفت ضد إرادة الرأي العام العالمي كافة وإرادة الأمين العام للأمم المتحدة وصوتت لصالح استمرار وحشية الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وأضاف: تمت مناقشة قضیة إصلاح هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لهذه المنظمة منذ سنوات، وتعتبر إيران طرفا مهما في هذه المشاورات، وهناك أفكار مختلفة مأخوذة من المواقف الجيوسياسية والجيواستراتيجية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتابع : نعتقد أن تكوين مجلس الأمن ينبغي أن يكون أكثر ديمقراطية، وينبغي أن نشهد أن هذا المجلس أصبح أكثر كفاءة في مسألة ضمان السلام والأمن الدوليين.

وفيما يتعلق بمستقبل حرب غزة، قال المتحدث باسم الخارجية: لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الوحيد الذي له الحق ويستطيع أن يقرر مصيره وجهود البعض من خارج المنطقة لتحديد مصير فلسطين المستقبلي وتنفيذ مخططات في هذا المجال لن تؤتي ثمارها و إن الشعب الفلسطيني لن يخضع لمخططات الدول الأجنبية الظالمة المؤيدة للکیان المحتل والغاصب.

وقال كنعاني: نحن لا نطرح فكرة للشعب الفلسطيني، ولكننا طرحنا حلاً ديمقراطياً لحل الأزمة، وهو ما تم تسجيله في الأمم المتحدة لكن أطرافا معينة، وخاصة الولايات المتحدة، وهي شريكة في الاعتداءات الوحشية للکیان الصهیوني مستعدة لتحقيق ما لم تحققه بالحرب عبر اليات السياسية ، لكن الشعب الفلسطيني سيقول لهم "لا" و "ليس من حق الآخرين أن يفرضوا مطالبهم الأحادية على الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي قال : إن الذین لم يلتزموا بتعهداتهم فهم يطرحون أفکارا عن خطة العمل المشترك الشاملة 2 وأمثالها، ومع مرور الوقت يسعون إلى تبرير عدم تحركهم من خلال طرح بعض الأفكار المنحرفة، ولا ترى إيران ضرورة لخطة العمل المشترك الشاملة الأخرى.

وأضاف أن إيران هي التي أوفت بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، والآخرون الذين لم يفوا بالتزاماتهم لا يحق لهم الحديث عن قضايا منحرفة، بما في ذلك خطة العمل المشترك الشاملة 2.

وعن تحرك إيران على صعيد محاكمة زمرة خلق الإرهابیة قال: ستبدأ هذه المحكمة اعتباراً من الغد بالتحضيرات القانونية التي يقوم بها القضاء الإيراني وتعتبر الخطوة الأخرى في مواصلة الإجراءات القانونية الإيرانية لمحاکمة واسترداد من تلطخت أيديهم بدماء الآلاف من المواطنين والمسؤولين الإيرانيين. والتاريخ المخزي لهؤلاء المجرمين لن يمحى، والدعم المخزي لبعض هؤلاء المجرمين لن يكون له أثر في محو تاریخهم المخزي.

یتبع..