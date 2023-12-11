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المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع "إسرائيل"!

المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

في خطوة تطبيعية وفي خضم الهجمات الوحشية الصهيونية ضد الأبرياء في قطاع غزة، أعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن استعداد قواته بالتعاون لحماية طريق الشحن في البحر الأحمر مقابل اعتراف كيان الاحتلال بما يسمى حق تقرير المصير في جنوب اليمن.

العالم - الیمن

واشارت هيئة البث العبرية "كان" انه خلال الأيام الأخيرة قام رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن عيدروس الزبيدي بإجراء عدد لا بأس به من المحادثات مع مسؤولين محليين ومسؤولين في الإمارات ومسؤولين أمريكيين لمناقشة التصعيد مع أنصارالله.

وشدد الزبيدي في نهاية الأسبوع خلال أحد اجتماعاته بأن القوات في جنوب اليمن تتجهز لأداء "دور رئيسي لتامين حماية طريق الشحن في البحر الأحمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وصرح الزبيدي :"إن اعترفت إسرائيل بحقنا في تقرير المصير في جنوب اليمن، فستجدون حليفاً في الميدان ضد التهديد الحوثي" حسب تعبيره.

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