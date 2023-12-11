مجازر وإبادة جماعية اسرائيلية بغزة متواصلة وعدد الشهداء يزيد من 18000

العالم -فلسطين

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خان يونس. كما استهدفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف حشود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة، ومحيط مسجد الظلال في محور التقدم شرقي خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى اكثر من 18000، بينما أُصيب 42.229 شخصاً، من جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية.

وبإمكانكم متابعة أهم وأحدث الأخبار والتطورات بشأن العدوان على قطاع غزة هنا..

-إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في منطقة "غوش دان" وسط "إسرائيل" ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار

-جيش الاحتلال بدأ باستخدام المدنيين كدروع بشرية لاقتحام مخيم المغازي بعد فشله في اقتحامه

-رصاص القناصة الإسرائيلية يستهدف النازحين داخل مدرسة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

- أكثر من موقع عسكري إسرائيلي على حدود فلسطين المحتلة تعرض للاستهداف من لبنان

-كتائب القسام: جددنا قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

-استهداف موقعي الراهب وبرانيت الإسرائيليين قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان

- سماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة يعتقد أنها ناتجة عن هجوم للمقاومة العراقية

- طيران الاحتلال يشن غارات قرب مستشفى ناصر في خانيونس

- استهداف منزل بغارة صهيونية في منطقة البركة بدير البلح، مما خلف عدداً من الإصابات

- شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة

- معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة

العشاء الأخير لعائلة فلسطينية قبل أن يقصف الاحتلال

- إطلاق ٨ صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة "الإسرائيليين" في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان

- اشتباكات عنيفة في معن وبني سهيلا شرقي خانيونس وتصاعد لألسنة الدخان في المكان

وبعيداً عن القطاع وتحديداً في الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية واليوم الاثنين- اقتحاماتها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

ففي الخليل، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة (17 عاما)، وجميل زباينة ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، ولؤي سامي طميزي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وتشهد بلدة بيت عوا في جنوب الخليل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحامات متواصلة، تعتقل خلالها قوات الاحتلال مواطنين وتصادر مركبات وتطلق الرصاص والغاز المدمع.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي يعبد وكفردان. وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.