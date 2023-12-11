شاهد/هل يمكن تطبيق الإنسانية بشكل انتقائي؟ الملكة رانيا ترد..

العالم- الاردن

وعلقت الملكة‏ رانيا على مقطع الفيديو: ‏"75 عاماً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ذلك يستمر إنكار حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأضافت أنه "لا يمكن تطبيق الإنسانية بشكل انتقائي".

ويحتفي العالم سنوياً بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وجاء تعليق الملكة رانيا بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وكانت الملكة رانيا اعتبرت، في مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن"، أن سبب الصراع في غزة هو الاحتلال غير القانوني والانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي، بالإضافة إلى الاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت: "إذا لم نعالج أسباب الصراع الجذرية فيمكنك قتل المقاتلين، ولكنك لا تستطيع قتل القضية"، كما اعتبرت أن معاداة السامية أصبحت سلاحاً لإسكات أي انتقاد لإسرائيل، مطالبة في الوقت نفسه بأن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة، واتباع مسار السلام.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت، حتى مساء الأحد، 18 ألف شهيد، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.