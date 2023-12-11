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الاحتلال يكشف عن حليف جديد لخوض معركته ضد صنعاء وهذا هو الثمن!

الاحتلال يكشف عن حليف جديد لخوض معركته ضد صنعاء وهذا هو الثمن!
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

حسم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قراره بشان من سيمثله في معركته على اليمن.

العالم- فلسطين المحتلة

يتزامن ذلك مع تسابق الفصائل الموالية للإمارات في اليمن على ابداء الطاعة لتل أبيب.

وقال الصحفي الإسرائيلي ايدي كوهين ان بلاده تفضل من وصفهم بـ"العفافيش" في إشارة إلى طارق صالح، متوعداً بدعمه للوصول إلى السلطة في اليمن.

وجاء حديث كوهين عقب نشر القناة الثانية عشر العبرية تصريح لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية يتحدث فيها عن رسالة بعثها المجلس الانتقالي جنوب اليمن ويعرض فيه تأمين السفن الإسرائيلية التي تتعرض للاستهداف في البحر الأحمر وخليج عدن مقابل اعتراف الكيان الإسرائيلي بدولته في عدن.

وطارق والانتقالي ابرز الاذرع الإماراتية التي تتمركز جنوب وشمال الساحل الغربي لليمن وتتسابق على خطب ود الاحتلال الإسرائيلي في مساعي عودتها للسلطة.

وتفضيل الكيان الإسرائيلي لطارق صالح تعود إلى حقبة النظام السابق حيث ابرمت تل ابيب وعمه "علي عبدالله صالح" سلسلة اتفاقيات سمحت بموجه للاحتلال بالعودة إلى اليمن من أوسع أبوابها.

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