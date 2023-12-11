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شاهد/'أفسانيا مموات'.. نظام استخدمه الاحتلال لأول مرة بغزة فما هو؟

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الإحتلال، اليوم الاثنين، إنزال 7 أطنان من المعدات والأسلحة جوا للفرقة 98 التي تنتشر في خان يونس جنوبَ غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال جيش الإحتلال إنها المرة الأولى منذ العدوان على لبنان في عام 2006 التي يتم فيها إسقاط المعدات جوا.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، طائرةَ نقل من طراز سي-130 في سلاح الجو، وهي تقوم بإسقاط المعدات.

وقال الجيش إنه تم إسقاط أطنان من الدعم اللوجستي من الجو لمئات جنود الكوماندوس في خان يونس.

فما هو نظام "أفسانيا مموات" الإسرائيلي؟

إنه نظام دعم لوجيستي يتيح الإمداد عبر الإنزال المظلي، وهو قادر على التنقل بدقة إلى الهدف.

كما أنه جرى أول استخدام عملي لهذا النظام في غزة، حيث نفذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع "سامشون" تابعة للقوات الجوية من السرب 103.

وتعد هذه أول عملية إنزال جوي منذ العدوان الاسرائيلي الثاني على لبنان، وقد تم إنزال 7 أطنان من الدعم من الجو لمئات الجنود.

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