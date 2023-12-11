مدينة الخليل تنضم الی الغضب العالمي ضد العدوان علی غزة

العالم - مراسلون

التزاماً بدعوة الفصائل الفلسطينية للاضراب الشامل والعام تضامنا مع قطاع غزة، توقفت الحياة في الخليل، وأوصدت المحال التجارية أبوابها وفرغت الشوارع من المركبات والمواطنين، في مشهد يعكس حجم التضامن والتفاعل حيال ما يجري في غزة.

وقالت صهيب زاهدة وهو مواطن من الخليل، لقناة العالم:"الخليل هي جزء أساسي في فلسطين وهي المحافظة الکبری التي تستجيب للنداء مثلها مثل باقي المدن والمحافظات الفلسطينية وهي شريکة في النضال. هذه رسالة توجهها محافظة الخليل الی العدو الصهيوني ليوقف حربه الظالمة ضد أهلنا في غزة وليعلم اننا شعب واحد وکتلة واحدة وسنقف دائماً مع بعض في مواجهة الاحتلال".

مراقبون رأوا أن الإضراب بصورته هذه واتساع رقعته التي تخطت حدود فلسطين، يحمل عددا من الرسائل السياسية للاحتلال، ويعيد للقضية الفلسطينية حضورها، كما يشكل عامل ضغط على الاحتلال المستمر في جرائمه ضد قطاع غزة.

وقال المحلل السياسي عادل شديد لقناة العالم:"الرسالة الأهم هي للإسرائيلي وللأميرکي؛ هذا الاضراب سيعکس حالة غضب واستياء ورفض للسياسات الاميرکية في المنطقة وسيحاول اظهار الولايات المتحدة واسرائيل انهم هم من يقودوا مجزرة الاطفال والنساء والشيوخ والمرضی بقطاع غزة، بمعنی انه يراد احداث وعي جديد بالمنطقة العربية والاسلامية والعالمية بشکل عام، ان ما يحدث الان من مجزرة تقف خلفه الولايات المتحدة واسرائيل".

وفي الوقت الذي يستمر الاحتلال بحربه على غزة، تزداد حالة الغليان في الشارع الفلسطيني، رفضا للاحتلال وسياساته الرامية إلى قتل الفلسطينيين.

الالتزام الکبير من قبل الفلسطينيين بهذا الاضراب العام والشامل، يعکس حالة الغليان في الشارع الفلسطيني، حالة ربما تتطور أکثر في حال استمر الاحتلال في عدوانه علی قطاع غزة.