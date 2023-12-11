اضراب القدس ينزع فتيل الاحتجاجات حول العالم.. وحصة بريطانيا الاكبر

فقد خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة هلسينغبورغ السويدية، وطالب المشاركون حكومة بلادهم بقطع علاقاتها مع تل أبيب، والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

كما شهدت مدينة تورونتو الكندية تظاهرة حاشدة داعمة للقضية الفلسطينية، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين واللافتات المشيدة بالمقاومة الفلسطينية، وتظهر مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة الكندية تعتدي بوحشية على متظاهر متضامن مع فلسطين خلال المسيرة.

أمريكياً شهدت مدينة بروكلين في ولاية نيويورك تظاهرات داعمة لفلسطين هي الآخر، حرق المتظاهرون فيها اعلام الاحتلال الصهيوني خلال المظاهرة.

أما في بريطانيا، فقد قام أكثر من الف عامل بإغلاق أربعة مصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة توفر مكونات الأسلحة التي يستخدمها المحتل ضد المدنيين من النساء والأطفال في غزة.

جاء نشاط العمال البريطانيين، تحت شعار 'عمال من أجل فلسطين حرة'، وقد لقي تضامنا من المعلمين والعاملين في مجال الصحة وغيرهم من الأعضاء من النقابات العمالية.

وفي آسيا، نظّم حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان مسيرة حاشدة في مدينة ملتان جنوب البنجاب دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وشهدت المسيرة مشاركة آلاف الباكستانيين وعدد كبير من الأحزاب والفعاليات السياسية بينهم زعماء الأحزاب الدينية.

كما شهدت استراليا، اليابان والفليبيين أيضا تظاهرات منددة بالعدوان رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وطالبوا المجتمع الدولي بمحاكمة قادة الكيان كمجرمي حرب، مشيرين إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة هو جريمة إبادة يعاقب عليها القانون الدولي.