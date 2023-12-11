غضب في مواقع التواصل ضد فکرة دفن أسرى من غزة احياء

العالم - هاشتاغ

وطرح کينغ فکرة هذه الجريمة بعد انتشار صور اعتقال جيش الاحتلال لعشرات المدنيين والنازحين شمال القطاع وتعريتهم إلا من ملابسهم الداخلية.

من جانب أخر، شهدت عدة دول في العالم، إضراباً تضامنياً شاملاً مع قطاع غزة، بهدف ممارسة ضغط دولي لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وتم تنفيذ هذا الاضراب استجابة لدعوة نشطاء اجتماعيون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم، إلى إضراب شامل في جميع الدول تضامناً مع قطاع غزة، ورفضا للحرب الإسرائيلية والموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.

اما في سياق الاكاذيب الاسرائيلية المتتالية، فقد تم الكشف عن هوية بعض المعتقلين في غزة، الذين زعم الجيش الإسرائيلي أنهم مقاتلون في الفصائل الفلسطينية، أحدهم صحافي، والآخر بائع.

في هذه الاحوال، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل. واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادراً ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".