الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 11-12-2023

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 10-12-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 10-12-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف