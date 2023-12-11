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مشاهد مثيرة لاستهداف قوات حماس والجهاد الاسلامي قوات الاحتلال

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مشاهد منفصلة من الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

العالم- فلسطين

وأظهرت المشاهد تدمير المزيد من دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة قذائف، وصواريخ محلية الصنع، من مسافة قريبة جدا، وصفها ناشطون بأنها "تخطت المسافة صفر".

كما أظهر فيديو "القسام" رصد مجموعة من الجنود من قبل قوة من المقاومة تموضعت في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتم إلقاء قنبلة متفجرة على الجنود.

ودأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق مشاهد استهداف القوات الراجلة والآليات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أكثر من 200 ضابط وجندي منذ بدء المعركة الحربية في قطاع غزة، فيما تشير تقديرات إلى أعداد أكبر بكثير.

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