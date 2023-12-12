عبداللهيان: حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار الحرب والإبادة الجماعية

العالم - ايران

جاء ذلك في محادثة هاتفية لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء الاثنين بشأن العلاقات متعددة الأطراف والإقليمية، وخاصة التطورات الأخيرة في فلسطين.

واذ أعرب عن استيائه من استخدام أميركا حق النقض ضد قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة، أشار وزير الخارجية الايراني إلى جهود الصين البناءة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وضرورة القيام بدور فعال في وقف الحرب ضد غزة.

وقال أمير عبداللهيان: إن أمن المنطقة مهم بالنسبة لنا جميعا، وفي هذا الصدد، أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مشاورات مع دول المنطقة.

وشدد وزير الخارجية مرة أخرى على أن نطاق الحرب في المنطقة اتسع وإذا لم تتوقف الهجمات على غزة بشكل فوري، فهناك احتمال حدوث انفجار في المنطقة تخرج الامور عن سيطرة جميع الأطراف واضاف: لسوء الحظ، ان الجانب الأميركي لا يفهم بشكل صحيح خطورة توسيع نطاق الحرب بشكل أكبر. وان حياة نتنياهو، حليف البيت الأبيض، مرتبطة فقط باستمرار الحرب والإبادة الجماعية، الا ان الوضع في المنطقة لن يبقى على هذا النحو.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه لاستخدام (اميركا) حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، وذكر أنه من المهم بالنسبة للصين أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية على الفور.

وأعرب وانغ يي عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وأكدا على مواصلة المشاورات والحوارات الثنائية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.