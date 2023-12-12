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كمين للمقاومة يعلي صراخ جنود الاحتلال في طلب النجدات!

كمين للمقاومة يعلي صراخ جنود الاحتلال في طلب النجدات!
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية في فلسطين ان قواتها خاضت إشتباكاً من مسافة صفر مع قوة راجلة من جيش الاحتلال في مخيم جباليا.

العالم- فلسطين

وكتبت ألوية الناصر صلاح الدين في حسابها على تطبيق "تلغرام" انها ضمن معركة طوفان الاقصى : "خاض مجاهدونا إشتباكا من مسافة صفر مع قوة راجلة من جيش العدو في كمين أعدوه مسبقآ في أزقة مخيم جباليا موقعين إصابات محققة مع سماع صراخ العدو في طلب النجدات"٠

وألوية الناصر صلاح الدين، هي الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية في فلسطين. أسسها جمال أبو سمهدانة الذي استشهد عام 2006، مع بدايات انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.

وتعد حالياً القوة الثالثة نسبياً، وتضم نحو 5 آلاف مقاتل، وتمتلك العشرات من الصواريخ وقذائف الهاون.

وكانت أولى عملياتها نهاية عام 2000، بتفجير عدة عبوات ناسفة كبيرة بدبابة إسرائيلية ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة منها، عند مفترق نتساريم، ومقتل جنديين إسرائيليين في حينها.

وخلال سنوات الانتفاضة الثانية شاركت بسلسلة عمليات اقتحام لمستوطنات بغزة قبيل الانسحاب، بمشاركة فصائل أخرى، وقتل عناصرها العديد من الإسرائيليين.

واغتال كيان الاحتلال إسرائيل العديد من قادتها، بينهم كمال النيرب وزهير القيسي وهم من خلفوا أبو سمهدانة في قيادة اللجان.

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