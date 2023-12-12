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تسليم أطنان القنابل الأميركية لاستخدامها في غزة

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ تسليم أميركا أطناناً من القنابل لاستخدامها في غزة وادعاء بلينكن توسعة الاحتلال لحماية المدنيين؟

العالممع الحدث

ماذا يعني كشف الإعلام الإسرائيلي عن اندهاش جيشهم من قوة المقاتلين في الميدان وأنهم يواجهون جيشا حقيقيا؟

هل فرضت المقاومة شروطها على الاحتلال في موضوع الأسرى مهما أعطى لنفسه مهلاً لاستمرار حربه؟

ماذا يعني كلام كيربي حول هدنة جديدة من أجل إخراج الأسرى ورفض امتداد الصراع إلى لبنان وإرباك في التعاطي مع أنصار الله والهجمات على القواعد الأميركية؟

ما تأثير تنفيذ الإضراب العالمي الشامل للمطالبة بوقف العدوان على غزة؟

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج في إستوديو بيروت الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني معين مناع و من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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