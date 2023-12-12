شاهد إقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم + فيديو

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية، باقتحام جيش الاحتلال المدينة والمخيم رفقة عدة جرافات عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في المخيم وأحياء الجابريات، وطلعة الغبس، وأبو ظهير، ومنطقة البيادر، وحي المراح وسط اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، كما أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة.

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وأفادت شهود عيان بسماع دوي انفجارين قويين في محيط المخيم،مع انتشار الآليات العسكرية للقوات الصهيونية بكثافة في مختلف شوارع المدينة تخريب البنى التحتية، وتدمير عدة مركبات للمواطنين فيها.

وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن دوام المدارس في مدينة جنين ومخيمها وفي اي تجمع تتواجد فيه قوات الاحتلال سيكون الساعة التاسعة وفي حال استمرّ العدوان سيتحول التعليم إلى الكتروني