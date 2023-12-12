اسلامي: لا يمكن لأحد ان يملي علينا ما يريده 

العالم - ايران

وفي لقاء مع الطلبة الجامعيين في جامعة "شاهد" يوم الاثنين، اشار اسلامي الى محاولات الاعداء بشتى اشكالها لوقف تقدم القطاع النووي في ايران ، ومنها الحظر والتخريب والاغتيالات وقال " ان هؤلاء سلكوا طرقا مختلفة لوقف تقدمنا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت منا تفقد بعض الاماكن في ايران هي ليست في الاساس منشآت أو مواقع نووية ، بل كان الامر من فبركات المخابرات الصهيونية وزمرة المنافقين (زمرة "خلق" الارهابية)، وقد سمح المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لهم بتفقد المنطقة ، لكننا قلنا لهم بأن المكان الذي يريدون تفقده هو مزرعة للابقار ولا احد يقوم بنشاط نووي في مزرعة ابقار!

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية ان هذه التهم الملفقة تهدر الكثير من وقتنا، وبعد كل هذه المتاعب التي تسببوا بها لنا، قالوا بأن لديهم اسئلة حول مكانين آخرين ، والمكانين الآخرين المتبقيين هما مكان لبيع الحديد الخردة ومنجم قديم.

وفي جانب آخر من كلمته اشار اسلامي الى الهدف المرسوم في الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في البلاد، قائلا ان وكالة الطاقة الذرية الايرانية تسير وفق هذا الهدف المرسوم.

كما نوه اسلامي بأن جميع المناطق التي تعتبر قطبا انتاجيا في ايران سيتم تجهيزها بجهاز اشعاع ( يستخدم لمكافحة الآفات الزراعية) حتى نهاية عهد الحكومة الحالية ، وان صنع هذه الاجهزة تم بفضل انشاء شبكة معرفية واسعة في البلاد.

كما اوضح اسلامي بأن منظمة الطاقة الذرية الايرانية قامت بتخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الجامعيين الايرانيين في العام الحالي.