غزة تباد حتى لا يبقى هناك نموذج للمقاومة الشعبية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال معين مناع: كان واضحاً منذ الأيام الأولى للحرب الصهيونية على قطاع غزة بأن الاتجاه الرئيسي لهذه الحرب هو تدمير قطاع غزة والإثخان بالأهالي والمدنيين.

وأوضح أن هذا الاتجاه لعله نتيجة قرار مشترك أميركي صهيوني مفاده ضرورة إخراج قطاع غزة، وبالتالي إخراج المقاومة الفلسطينية من المشهد الفلسطيني والإقليمي، حيث كان هذا المشروع الأساسي.

ولفت إلى أنه وبالعودة إلى مدلولات عمليات طوفان الاقصى عند الصهيوني والأميركي، وعند الأميركي تحديدا، فإن الأميركي رأى في معركة يوم 7 أكتوبر إنهيار المشروع الصهيوني وفقدان الكيان القيمة أو المكانة الإقليمية التي كانت الولايات المتحدة الأميركية ترصدها له أو تراهن عليه فيها.

وقال: لذلك قررت الولايات المتحدة الأميركية الذهاب إلى مسح قطاع غزة وشطبه على الخريطة بالمستويات الإنسانية والمدنية والعسكرية، وبالتالي بات محسوما أن القرار في هذه المعركة هو قرار أميركي، خصوصا أن هناك أمور كمسألة المصادقة على الخطط، وتزويد الاحتلال بالسلاح، وحماية الكيان من دخول أطراف أخرى غير المقاومة الفلسطينية، وحشد نواة الأطلسي وغيرها.

وأشار إلى أنه ومنذ الأيام الأولى كان هناك إجماعا وقرارا واضح المعالم، وهو أنه لابد من شطب قطاع غزة وإخراجه من المشهد بصورة نهائية، حتى لا يبقى هناك نموذج للمقاومة الشعبية وللحرب المتناظرة.

وقال: لأن الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تتحمل بقاء نموذج المقاومة الفلسطينية في المشهد الفلسطيني والإقليمي، و لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يذهب إلى البيت ومازالت البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية موجودة وتعمل، فعلى هذا الأساس هم يخوضون حرباً تدميرية وحرب إبادة.

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