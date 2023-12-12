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مراسل العالم يكشف تفاصيل طلب الاحتلال للهدنة وكيف ردت المقاومة +فيديو

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان كيان الاحتلال الاسرائيلي طلب من الوسطاء مصر وقطر التواصل مع المقاومة الفلسطينية من اجل ابرام اتفاق هدنة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي وبعد الضغوط الداخلية من عائلات الاسرى الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية اعلن انه جاهز لاتفاق هدنة جديدة بشروط جديدة ما يعني ان الامر دق من طرف كيان الاحتلال.

واشار مراسلنا الى ان كيان الاحتلال طلب من الوسطاء مصر وقطر التواصل مع المقاومة الفلسطينية من اجل ابرام هذا الاتفاق.

وبين ان المقاومة فاجأت الاحتلال بصمودها وثباتها وعدم امكانية ابرام اي اتفاق للهدنة او هدنة مؤقتة الا بوقف كامل للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وفق ما صرح به القيادي في حركة حماس اسامة حمدان.

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