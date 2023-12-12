4 شهداء بقصف طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وأشار المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية، أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت عددًا من الشبان في حي السيباط وسط مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، وأعاقت قوات الاحتلال وصول مركبات الإسعاف لمكان القصف.

وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين صباح اليوم.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافات مدينة جنين فجر اليوم، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.