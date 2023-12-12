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للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين؛

وزير الخارجية الايراني يغادر طهران إلى جنيف

وزير الخارجية الايراني يغادر طهران إلى جنيف
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

 غادر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، طهران متوجها إلى جنيف للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف.

العالم - ايران

ومن المقرر أن يلقي أمير عبد اللهيان كلمة في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، وسيلتقي بعض المسؤولين الدوليين المشاركين في هذا المنتدى.

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الاجتماع الخاص لفلسطين على هامش الجمعية العالمية للاجئين.

وتستضيف جنيف في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين، بمشاركة السياسيين والدبلوماسيين، واللاجئين والمنظمات التي يقودها اللاجئون، ووكالات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية، والشركات، والجمعيات الخيرية والمؤسسات، ورؤساء البلديات، والمجموعات الدينية، والطلاب، والذين سيعملون معاً لمعالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون وأولئك الذين يستضيفونهم.

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