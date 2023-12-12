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الخارجية الإيرانية تعلق على حظر الاتحاد الأوروبي للصناعة الدفاعية

الخارجية الإيرانية تعلق على حظر الاتحاد الأوروبي للصناعة الدفاعية
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وأدان فرض حظر على بعض الأفراد والمؤسسات في إيران العاملة في مجال الصناعة الدفاعية ووصفه بأنه اجراء مخرب.

العالم - ايران

يتبع..

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