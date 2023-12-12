الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى جرحى استهداف جنين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة09:14 بتوقيت مكة المكرمة أشارت الزميلة راية عروق أنه ومنذ الساعة 3:00 فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، وحاصرت كل المخيم من جميع أطرافه، وبقي يتواجد في عدة أحياء في مدينة جنين

وأضافت أن الاحتلال لا زال يدفع بالتعزيزات عسكرية من محاور عديدة باتجاه المدينة، حيث كان هناك قصف جوي بطائرة مسيرة أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين حتى الآن ووقوع إصابات.

ونوهت أن هناك انتشار مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة فوق سماء جنين والقرى المحيطة، وكان هناك قصف في حي جرد الذهب وسط مخيم جنين، كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، مضيفة: هذا ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي عادة تكراره لمنع إسعاف أو إنقاذ المصابين.

وأوضحت أنه ومقابل ذلك كانت هناك مقاومة شرسة من قبل المقاومين من كل فصائل المقاومة داخل المخيم، حيث أعلنت كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها تصدت لهذا الاقتحام من محاور عديدة.

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