بالفيديو.. انتشار وباء جديد بين النازحين في مراكز الايواء بقطاع غزة

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واوضحت ان الوضع الكارثي الان هو وضع اماكن ومدارس النزوح حيث تفيد تقارير بانتشار مرض الجدري المعدي بين النازحين ، مشيرة الى انه الوباء الثاني الذي يظهر في اماكن النزوح بعد مرض الكبد الوبائي.

وتابعت انه بذلك يكون هناك مرضين معددين ينتشران في مدارس ومراكز النزوح دون ادنى تدخل من المنظمات الدولية والتي تمارس فقط دور اعلامي بالتحذير.

وبينت ان مستشفى ابو يوسف النجار في منطقة خان يونس يقول انه يستقبل ما لا يقل عن 500 حالة يوميا من النازحين مصابين بنزلات معوية ، واسبابه الرئيسية التلوث في الجو والبيئة والطعام والشراب.

واكدت ان المشافي لا يوجد عندها القدرات والامكانيات الطبية التي تمكنها من معالجة هذه الحالات والكثير من الحالات تاخذ مسكنات عادية بسبب عدم توافر الحقن المفروض اعطاءها للمرضى بسبب الحصار.